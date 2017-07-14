Наши работы

В этом разделе представлены варианты установки комплектов оборудования спутникового мониторинга транспорта GLONASS/GPS, выполненные нашей компанией на различных коммерческих автомобилях, легковом автотранспорте и специальной технике. Здесь вы может ознакомиться с основными этапами установки оборудования на том или ином этапе и оценить качество проводимых работ и проследить последовательность их выполнения. Со временем раздел будет дополняться новыми интересными работами, выполненными нашими специалистами.